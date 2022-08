Medvedev a ouvert le bal à l’US Open: «Pas facile d’être un fan de Daniil…»

Cette fois, Daniil Medvedev n’a pas été obligé de regarder le début d’un Grand Chelem devant son poste de télévision comme ça avait été le cas, voici deux mois, en direct de Wimbledon.

Les Russes et Bélarusses jouent toujours sans bannière (la sanction décidée par le CIO) à l’US Open, mais c’est la seule interdiction à laquelle ils doivent se soumettre ici. Et la tradition de voir le tenant du titre ouvrir le bal de la quinzaine, sur le fameux Arthur Ashe Stadium, a donc été respectée, ce lundi midi (18h en Belgique). 2h01 plus tard, le nº1 mondial bouclait son premier succès dans cette édition, d’emblée accablée par la chaleur et l’humidité, face à l’Américain Stefan Koslov, 111e joueur mondial : 6-2, 6-4, 6-0. Il défiera le puncheur français Arthur Rinderknech (58e), mercredi.