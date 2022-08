Bruxelles: voici le prix moyen des loyers pour les appartements

Les appartements, qui englobent plus de neuf logements sur dix (92 %) en location à Bruxelles, ont connu, en moyenne et pour toutes les communes, une hausse du loyer de 2,5 % sur un semestre (pour atteindre un prix moyen de 1.069 euros), explique Federia, qui s’est basée sur près de 120.000 baux dans le segment résidentiel, conclus depuis 2018 à Bruxelles et en Wallonie, dont 14.258 rien qu’au printemps 2022.

Mais c’est en Wallonie que les prix des loyers ont le plus augmenté. Au premier semestre, le prix moyen d’un loyer, tous biens confondus, s’évaluait à 741 euros, soit une augmentation de 4 %, contre 3,7 % en Flandre, qui affiche un prix moyen de 801 euros. Les biens de petite taille y connaissent les plus fortes hausses (4 % pour les appartements à 7,5 % pour les studios), tandis que les maisons quatre façades et villas ne semblent pas encore affectées par la hausse des loyers (-0,1 % et +0,5 %).