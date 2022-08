La sélection belge pour la Coupe du monde de cyclisme devrait réserver quelques surprises: Dylan Teuns sacrifié au profit de Dewulf et Serry?

Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, Sven Vanthourenhout a posé des choix forts dans sa sélection qui sera dévoilée ce mardi. À commencer par l’absence de Dylan Teuns, vainqueur de la Flèche wallonne ! Ce dernier serait sacrifié, au même titre que Greg Van Avermaet et Oliver Naesen, au profit de deux noms assez étonnants : Pieter Serry et Stan Dewulf. Ceux-ci auraient été jugés plus à même de jouer les soldats pour les deux leaders que sont Evenepoel et Van Aert.