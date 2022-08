Une Belge transportée aux urgences après avoir été piquée 9 fois par des frelons

Lors d’un trail dans la province de Liège, Valérie (54 ans), vice-championne de Belgique de courses de montagne en 2021, s’est évanouie après avoir été piquée à neuf reprises par des frelons alors qu’elle s’entraînait. « C’était traumatisant, nous étions dans les bois, j’ai vu les frelons et je me suis dit que je pouvais tout de même passer. Je portais une petite vareuse et c’est au dos que j’ai tout pris », explique-t-elle à nos confrères de Sudinfo.

Transportée aux urgences, elle raconte son expérience. « Oui, je suis tombée dans les pommes, je me suis sentie mal. Heureusement, des habitants m’ont secourue. Je n’étais pas la seule dans le cas. J’ai été transportée au CHU, aux urgences. J’ai pu sortir quelques heures plus tard ».