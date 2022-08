Hausse des prix de l’énergie: de nombreuses entreprises en difficulté, «le pire est à venir»

L’enquête montre qu’un tiers des entreprises ont vu leur facture de gaz doubler et un cinquième ont vu ces factures tripler. Pour 22 % d’entre eux, les prix qu’ils paient pour l’électricité ont déjà au moins doublé. Et à peine 7 % des PME et des indépendants disent qu’ils peuvent ou osent répercuter l’augmentation des coûts sur leurs clients.

Unizo souhaite que le Comité de concertation prenne des mesures pour aider non seulement les familles mais aussi les entreprises pendant cette crise énergétique. « Outre le plafonnement du prix du gaz, il faut apporter rapidement un soutien ciblé aux entrepreneurs qui souffrent le plus de la hausse des coûts énergétiques », déclare Danny Van Assche, haut responsable.

Plus précisément, il souhaite que la Belgique suive l’Allemagne et la France dans la mise en œuvre d’un cadre européen de crise. Un tiers des PME et des indépendants pourraient en bénéficier. « Concrètement, on prendrait le prix moyen de 2021, qui serait doublé, et un soutien de 30 % serait accordé sur la partie supérieure au doublement », précise-t-il.