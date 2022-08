Etats-Unis: une enquête en Géorgie sur l’élection de 2020 pourrait être fatale à Trump

L’investigation sur les tentatives de l’ancien président pour inverser le résultat de l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie, au sud-est du pays, est scrutée de près dans la sphère politique, d’autant qu’il flirte de plus en plus ouvertement avec l’idée d’une nouvelle candidature en 2024.

Mais pour certains spécialistes, l’enquête en Géorgie est différente de celle du ministère de la Justice et aurait plus de chances d’aboutir à une inculpation. Pour David French, analyste politique conservateur, la Géorgie constitue le principal risque de poursuites judiciaires pour l’ancien président.

Une liste de témoins de premier plan ne garantit pas que les poursuites auront des bases solides, nuance toutefois Kevin O’Brien, avocat et ancien procureur fédéral à New York.

« Le fait que Fani Willis cherche des témoignages d’autres proches de Donald Trump, notamment Mark Meadows, montre le sérieux de cette enquête, et à quel point Trump devrait être inquiet du risque de poursuites », a tweeté Noah Bookbinder, président du groupe anti-corruption Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.

« Imaginons qu’il soit le shérif d’une petite ville et qu’il appelle un responsable chargé de superviser l’élection du comté en lui disant ‘J’ai besoin de 50 votes en plus, sinon vous risquez de vous retrouver en prison’», Donald Trump aurait probablement déjà été inculpé, a-t-il expliqué dans son podcast « The Fifth Column ». « Mais c’est l’ancien président des Etats-Unis. L’inculper est une affaire vraiment majeure. Et je ne sais pas si ça va arriver mais, selon moi, la Géorgie a toujours constitué la plus grande menace pour lui », a-t-il poursuivi.