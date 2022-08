Nouveau transfert en vue pour un Diable rouge? Adnan Januzaj serait en route pour le FC Séville

Le début de saison des Andalous est loin d’être simple avec un triste bilan d’un point sur neuf. Les Sévillans doivent donc s’activer pour prendre des points le plus rapidement possible et retrouver les places européennes. Selon Fabrizio Romano, le club, actuellement quinzième de Liga pourrait avoir trouvé une nouvelle recrue. En effet, Adnan Januzaj serait en discussion avec le FC Séville. Les dernières rumeurs avaient envoyé le Belge à West Ham, à Everton ou même à Venezia, en Serie B italienne. Cette fois, cela pourrait être la bonne pour Januzaj puisque le journaliste italien évoque une possible finalisation aujourd’hui.