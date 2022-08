Thomas Dermine: «Il faudrait une augmentation nette du pouvoir d’achat d’au moins 100 euros»

Face aux factures d’énergie qui ne cessent de gonfler, le défi immédiat du gouvernement sera de soutenir la classe moyenne, qui n’est pas (encore) couverte par le tarif social de l’électricité et du gaz. « On pense, au PS, qu’il faut une augmentation du pouvoir d’achat net d’au moins 100 euros pour pouvoir faire face à l’augmentation des prix de l’énergie », a défendu mardi matin le secrétaire d’État Thomas Dermine au micro de la radio Bel RTL.

Des mesures additionnelles pour, d’une part, réduire la facture d’énergie des citoyens et entreprises et, d’autre part, augmenter les salaires (« via une augmentation des frais forfaitaires ou via des crédits d’impôt, par exemple »), sont en tout cas à discuter au gouvernement, estime-t-il. « Le PS mettra cela sur la table demain, au Comité de concertation », a ajouté le secrétaire d’État à la Relance.