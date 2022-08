«C’est un alien»: plusieurs entraîneurs de Premier League s’unissent pour trouver une solution au phénomène Erling Haaland

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que le phénomène Erling Haaland n’a pas manqué ses débuts avec Manchester City. Après avoir inscrit un incroyable triplé ce week-end pour permettre aux hommes de Pep Guardiola de renverser Crystal Palace, le Norvégien affole déjà les compteurs, avec six réalisations et une passe décisive en à peine quatre matches de championnat.

En effet, si l’on en croit les révélations du Telegraph, célèbre tabloïd britannique, plusieurs tacticiens du championnat anglais auraient échangé par téléphone, afin de trouver un plan pour contrer le buteur. Toujours selon le quotidien, l’un d’eux aurait déclaré : « C’est un alien. Il est plus grand, plus fort et plus rapide que tout ce que nous avons pu connaître auparavant… »