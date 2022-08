Pénurie: pourquoi certains biscuits ne sont plus disponibles dans les rayons des supermarchés

Depuis quelques semaines, il est de plus en plus difficile de trouver certaines marques de biscuits en rayon. Comment expliquer cette pénurie ?

Granola, Petit Ecolier, Pim’s, Mikado… ces marques font partie des biscuits préférés des plus (ou moins) jeunes. Pourtant, il est actuellement de plus en plus difficile de trouver ces biscuits dans les rayons des supermarchés.

La raison à ces pénuries ? Le groupe Mondelez, qui est propriétaire de la marque LU, explique ces manques dans les rayons par une raison sanitaire. Une alerte à la salmonelle a en effet été déclenchée dans une usine d’un de ses fournisseurs.