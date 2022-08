Philippe Jaroussky, Thibaut Garcia, «À sa guitare» ***

Erato

D’un côté Philippe Jaroussky, contre-ténor star, de l’autre Thibaut Garcia, guitariste prometteur. Un duo atypique réuni autour d’un projet original : marier les mondes et les répertoires différents dans une énergie commune.

Au départ étonnante, cette rencontre se révèle assez captivante, équilibrée et pleine de surprises. Ensemble, ils parcourent le répertoire pour voix et guitare et offrent un regard nouveau sur des pièces connues, avec aussi bien Erlkönig de Schubert, In Darkness Let Me Dwell de John Dowland que El Mirar de la Maja d’Enrique Granados ou… Septembre de Barbara.