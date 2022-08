Etats-Unis: la Bible et une adaptation du Journal d’Anne Frank censurées

Aux Etats-Unis, la censure en milieu scolaire est un phénomène qui prend de l’ampleur. Plusieurs groupes conservateurs, mêlant parents d’élèves et personnalités politiques ont fait pression afin de faire le ménage dans les bibliothèques scolaires et autres salles de classe. Leur but ? Eliminer les ouvrages jugés « obscènes », « insultants » et même « pornographiques » en raison de la présence de mots grossiers, de personnages LGBTQIA+ ou encore, parce qu’ils décrivent « des actes de racisme », ainsi que le rapportent le magazine littéraire ActuaLitté et La Libre Belgique.

Cela est notamment le cas au Texas, à Fort Worth, où l’adaptation sous forme de roman graphique du Journal d’Anne Frank, a été retirée d’un établissement scolaire. En cause, des références faites à l’appareil génital féminin et à l’homosexualité. Mais l’œuvre de l’illustrateur David Polonsky et du réalisateur Ari Folman n’est pas la seule victime de cette purge. Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, La Servante écarlate, Maus, et même la Bible, qui comporterait des allusions sexuelles dérangeantes, ont également été censurés.