Après la claque face à Liverpool, l’entraîneur de Bournemouth est limogé

Parker, 41 ans, a mis fin à sa carrière professionnelle en 2017 et a débuté comme entraîneur en février 2019 à Fulham avec qui il va connaître deux relégations et une montée en Premier League.

L’ancien joueur de Chelsea et Tottenham a pris place sur le banc de Bournemouth la saison dernière, permettant au club de remonter en Premier League, un an après sa relégation. Les ’Cherries’ avaient débuté leur championnat par un succès 2-0 contre Aston Villa avant de subir trois défaites de rang à Manchester City (4-0), contre Arsenal (0-3) et à Liverpool (9-0).

L’équipe de Bournemouth aura à coeur de se racheter demain, mercredi, face à Wolverhampton.