Le barbecue serait-il un «symbole de virilité»? Les récents propos de Sandrine Rousseau sur le barbecue en tant que « symbole de virilité » ont fait régir en France. Depuis, différents représentants politiques du pays ont décidé de souffler sur les braises de ce débat.

Le débat est parti d’une déclaration de Sandrine Rousseau, ancienne candidate à la primaire écologiste en France. Samedi, lors d’une table ronde à Grenoble, la députée EELV a estimé qu’il fallait « changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité ».

Le « sexe des escalopes »

Cette prise de position n’a pas manqué de déclencher la polémique sur les réseaux sociaux et au sein du monde politique français. Ce mardi, le secrétaire national d’EELV Julien Bayou a ainsi soutenu les propos de la députée, tandis que le leader communiste Fabien Roussel s’est offusqué qu’on parle « du sexe des escalopes ».

« Pour moi », a répondu Fabien Roussel, « on mange de la viande en fonction de ce que l’on a dans le porte-monnaie, et pas en fonction de ce qu’on a dans sa culotte ou dans son slip ».

« C’est très étayé »

De son côté, Julien Bayou a abondé dans le sens de sa collègue députée : « C’est très étayé. Le régime carné est plus pollueur effectivement et comme les hommes mangent plus de viande rouge et deux fois plus de charcuterie que les femmes, oui il y a une approche genrée des comportements alimentaires. » « Dans ce sujet, il y a la question de l’éducation aux goûts alimentaires. Les personnes nées dans les années 70 ou 80 ont grandi avec l’idée qu’il fallait de la viande à chaque repas. C’est très difficile de s’en départir », a-t-il souligné.

Il a enfin mis en avant « une proposition que mettent en œuvre les écologistes, l’alternative végétarienne. Eduquer les enfants à la cantine, avec les bons produits », pour « pouvoir constater qu’on peut manger des repas sans viande et avoir une bonne alimentation ».

Lundi, la députée LFI Clémentine Autain avait déjà pris le parti de Sandrine Rousseau : « Les femmes mangent deux fois moins de viande rouge que les hommes, (…) donc il y a une différence des sexes dans la façon dont nous consommons de la viande. Et les personnes qui décident de devenir végétarien sont majoritairement des femmes », avait-elle argumenté.