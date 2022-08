Crise des prix de l’énergie: la Flandre ira au Codeco «par politesse»

On n’entendait pas beaucoup la Flandre depuis l’annonce d’un Comité de concertation ce mercredi au sujet de l’énergie. C’était sans compter sur Zuhal Demir (N-VA) ministre flamande de l’Energie qui a choisi de convoquer la presse à 24 heures de la réunion très attendue au niveau fédéral. Alors qu’on se demande encore quelles mesures concrètes vont sortir du chapeau du Codeco, Zuhal Demir a annoncé un milliard d’euros de soutien pour les familles qui voudront réaliser des rénovations dans leur maison et ainsi réaliser des économies sur leurs factures. « Pas besoin d’un Comité de concertation pour décider ça », glissait-on dans son entourage.

Si on sent le scepticisme, cela n’empêchera pas la Flandre via Jan Jambon (N-VA), le ministre président, Hilde Crevits (CD&V), la vice-présidente et Zuhal Demir, de se rendre à la réunion de mercredi. « Refuser de participer serait impoli », a lâché Zuhal Demir. « Mais sur quoi allons-nous nous concerter exactement ? Avec quelles idées le gouvernement fédéral vient-il autour de la table ? Il n’y a rien à l’agenda. »