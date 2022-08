Thomas Meunier se rapproche du Barça: le Diable serait devenu la cible prioritaire des Catalans!

Dans le cas du premier cité, deux problèmes majeurs se sont alors posés. Tout d’abord, le joueur de Villarreal s’est blessé et sera indisponible entre huit et dix semaines. Or, Xavi et son staff ont besoin d’un renfort assez rapidement au poste de latéral droit. De plus, le club d’Unai Emery réclame pas moins de 42 millions d’euros pour son défenseur. Quand on connaît les problèmes financiers des Catalans, on comprend vite qu’une telle somme constitue un frein non négligeable. D’autant plus que Thomas Meunier, lui, possède une valeur estimée entre 7 et 10 millions. Bien plus abordable quand on croule sous les dettes.