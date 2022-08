Le bien à la loupe, dans le Namurois: une maison familiale récente à 335.000 euros (photos)

Cette maison bel étage implantée à Fernelmont est de construction récente (2015), donc elle est en bon état général et offre globalement de bonnes performances énergétiques. C’est une habitation familiale par excellence, grâce à ses 4 chambres spacieuses, ses 2 salles d’eau ou encore son petit jardin et son double garage. La maison offre un cadre de vie confortable et pratique, avec une situation à proximité des écoles et à quelques minutes en voiture de nombreuses facilités.

Situation

Cette maison deux façades est située à Forville, une division de la commune de Fernelmont. Son cadre est plutôt rural et villageois, avec une école et des arrêts de bus à proximité immédiate. Les premiers commerces se trouvent à un peu moins de 2 kilomètres et le centre de Fernelmont est situé à 5 minutes en voiture. La localisation de la maison est assez centrale : il faut compter 10 minutes de route pour atteindre Eghezée ou Burdinne, environ 15 minutes pour Hannut et Andenne, et à peu près le même temps pour rejoindre les autoroutes E411 et E42. Les centres de Namur et Huy sont quant à eux accessibles en une vingtaine de minutes.

2

Etat général

La maison est une construction récente de 2015, donc elle dispose d’équipements modernes et de bonnes performances énergétiques (PEB B). Le chauffage est alimenté par une chaudière au mazout, le système électrique est conforme et l’on retrouve notamment de l’isolation en façade et en toiture. Les propriétaires ont par ailleurs équipé le bien avec un système d’alarme, une porte de garage et des volets électriques, un vidéophone ou encore une citerne d’eau de pluie qui alimente, entre autres, les WC et l’arrosage du jardin. La maison est bien soignée et entretenue et, à part une finition de peinture au dernier étage, il n’y a aucuns travaux à prévoir.

3

Disposition

Il s’agit d’une maison bel étage dont le rez-de-chaussée est occupé par un hall d’entrée avec WC, un espace cave/local technique et un vaste garage pouvant accueillir deux voitures. Il est aussi possible de garer plusieurs véhicules devant la maison. L’étage supérieur se trouve à hauteur du jardin et accueille les pièces de vie, à savoir un séjour avec salon et salle à manger qui communique avec une cuisine équipée prolongée par une spacieuse buanderie. Le living donne aussi accès à la terrasse et au petit jardin situés à l’arrière. A l’étage supérieur, on retrouve trois chambres de belles tailles, un WC et une salle de bain complète. Enfin, la maison comporte un quatrième et dernier niveau mansardé, hébergeant une toilette, un petit grenier et un ensemble chambre/salle de douche qui peut se prêter à une suite parentale.

4

Prix

Les acheteurs intéressés par cette maison familiale peuvent formuler une offre à partir de 335.000 euros. Le bien est récent et en bon état général, donc il ne reste qu’à y poser ses valises.

Surface habitable : 183 m2

Chambres : 4

Salles d’eau : 2

WC : 3

Cave : oui

Jardin : oui (terrain de 2,8 ares)

Etat : habitable (récent)

Garage : oui

PEB : B