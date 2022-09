«Avec Téléphone, on a créé quelque chose d’extraordinaire»

Entre Corine et Jean-Louis, c’était souvent conflictuel. Vous étiez entre les deux…

C’était franchement désagréable de jouer tampon entre les deux. Je ne supportais pas qu’ils s’engueulent, je ne comprenais pas. Ils avaient chacun leurs raisons. Mais pourquoi ? Avec Téléphone, on tenait quelque chose de miraculeux. Notre rêve absolu se réalisait et on trouvait le moyen de s’engueuler en permanence.

Jean-Louis ne s’est-il pas pris à un moment pour Mick Jagger qui pensait à un moment, à tort, être le leader des Stones ?