Fin de mercato agitée pour nos Diables rouges: le point sur les dossiers chauds à l’approche de la clôture des transferts

Par T.O.

Le mercato estival touche à sa fin et plusieurs Diables rouges attendent toujours d’être fixés sur leur sort. À moins de trois mois de la Coupe du monde, certains doivent encore gagner leur place dans la sélection de Roberto Martinez et un transfert d’ici la clôture du mercato pourrait donc s’avérer décisif. On fait le point sur les derniers dossiers chauds.