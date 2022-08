Baptême de l’art: 700 ans d’art en une leçon

Il paraît que le mot musée, ça peut effrayer. Partant de ce constat, en 2018, les créateurs de Mudia – pour Musée didactique d’art –, un couple de philanthropes terrifiés par l’idée qu’on puisse vivre sans art, décident d’ouvrir cet endroit unique en Europe.

A Redu, en Ardenne, village du Livre et de l’Eurospace Center : en plein centre, face à l’église Saint-Hubert, dans un ancien presbytère qui abritait une savonnerie, Mudia s’installe alors sur quatre étages, abritant sur 1.000 m2 quelque 300 œuvres d’art originales et plus de 25 dispositifs interactifs multimédias, des jeux, des vidéos éducatives, un film d’animation sur écran géant… Histoire de décomplexer visiteurs et visiteuses et de leur faire découvrir sept siècles d’histoire de l’art en s’amusant.