Santé mentale: le Conseil supérieur de la santé veut booster la recherche

En Belgique, une personne sur trois est confrontée à un problème de santé mentale au cours de sa vie. Et on sait que la pandémie de covid n’a pas amélioré la situation. Outre la question de la prévention et la prise en charge, le Conseil supérieur de la santé (CSS) a souhaité émettre un avis sur la recherche qui accuse un retard considérable par rapport à la recherche sur la santé physique.

« La plupart des rares fonds disponibles pour la santé mentale sont destinés à la recherche fondamentale », explique le professeur Olivier Luminet, coprésident du groupe permanent santé mentale du CSS. « On investit beaucoup moins dans la recherche sur la prévention, la détection, le dépistage et le diagnostic, le traitement, la gestion des maladies et les soins innovants, c’est-à-dire là où les besoins sont les plus grands. Cette situation rend l’implémentation de décisions politiques d’autant plus difficile. »