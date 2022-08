Météo: grisaille, averses, orages... les prévisions de ces prochains jours

Ce mardi après-midi, une pincée de nuages, et peut-être quelques gouttes, saupoudreront l’Ardenne. Le thermomètre s’établira à 22ºC ou 23ºC à la Côte et jusqu’à 29ºC en Lorraine belge sous un vent modéré. À la mer, Éole se renforcera avec des rafales autour de 55 km/h. En soirée et durant la nuit, les nuages envelopperont l’est et le sud-est du pays, tandis que le mercure reculera entre 12ºC et 17ºC. Un risque d’averses ou d’orages localisés n’est pas à exclure.

Mercredi en début de matinée, des averses, parfois orageuses, seront encore temporairement possibles près des frontières allemande et luxembourgeoise.