Remco Evenepoel frappe un grand coup sur la Vuelta: le Belge surclasse ses adversaires lors du contre-la-montre et creuse l’écart (vidéo)

Au général, le Belge creuse son avance avec désormais 2:41 sur Roglic. C’est la première fois en quatre participation au Tour d’Espagne que le Slovène ne prend pas la première place sur un contre-la-montre individuel. Dixième à 1:51, l’Espagnol Enric Mas (Movistar) recule à la 3e place du général et pointe désormais à 3:03.

Vainqueur du contre-la-montre de la Vuelta, mardi, Remco Evenepoel a remporté la première victoire de sa jeune carrière sur un Grand Tour. Le Belge de Quick-Step Alpha Vinyl a devancé Primoz Roglic (Jumbo-Visma) de 48 secondes et son coéquipier Rémi Cavagna d’une minute sur les 30,9 km reliant Elche et Alicante courus à 55,6km/h de moyenne.

Dès le premier temps intermédiaire, Evenepoel a pris la première place provisoire avec 21 secondes d’avance sur Primoz Roglic et son coéquipier Rémi Cavagna. Le champion de Belgique du contre-la-montre a ensuite réussi à creuser son avance tout au long de ce chrono avec 37 secondes au 2e pointage et 48 secondes sur Roglic sur la ligne, qu’il a franchie après 33 minutes et 18 secondes.

Avec ce succès sur la 10e étape du Tour d’Espagne, la victoire au classement général devient plus qu’envisageable pour Evenepoel.

Evenepoel, 22 ans, décroche déjà la 34e victoire de sa carrière, la 12e de la saison.