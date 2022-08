Remco Evenepoel peut-il accroître son avance grâce au contre-la-montre? Suivez la dixième étape de la Vuelta en direct

Le jeune Belge, qui s’élancera en dernier, tentera de creuser encore un peu plus l’écart avec ses concurrents.

Avec une avance d’1:12 sur Enric Mas et 1:53 sur Primoz Roglic, Remco Evenepoel possède un joli viatique sur les deuxième et troisième du Tour d’Espagne à l’aube de la 10e étape. Celle-ci, longue de 30,9 kilomètres est un contre-la-montre entre Elche et Alicante. Un parcours complètement plat qui ne devrait pas poser trop de problèmes aux favoris, mais qui pourrait handicaper les grimpeurs. Remco Evenepoel, premier du général, s’élancera en dernier, vers 17h30.

