Séries: l’opération Barkhane, désastre dans le désert

Ecrite par Thibault Valetoux et Frédéric Krivine, « Sentinelles » suit un groupe de jeunes militaires français pendant l’opération Barkhane au Mali.

« Sentinelles », Sept épisodes sur BeSéries, à partir du 3 septembre.

Si l’on n’est pas ici pour aider les Maliens à faire régner le droit et la justice, qu’est-ce qu’on fout au Mali ? » La question est celle que pose la lieutenante Collet (Pauline Parigot) à son supérieur, tenaillée par les doutes. Elle résume ceux qui ont entouré l’ensemble de l’opération Barkhane menée par la France au Mali à partir de 2013 et qualifiée par certains d’« opération fiasco ». Elle n’a pris fin définitivement que le 15 août dernier, avec l’annonce par l’Elysée du retrait total de l’armée française du Mali. Celle-ci, lancée par François Hollande, visait à l’origine à lutter contre le djihadisme et le terrorisme, en assurant une présence militaire française censée protéger la population.