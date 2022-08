Prolongation du nucléaire: le gouvernement annonce un premier accord avec Engie d’ici fin septembre

La Vivaldi annonce un premier accord avec Engie d’ici fin septembre en ce qui concerne le redémarrage des réacteurs nucléaires de Tihange 3 et Doel 4 en novembre 2026 pour une durée de dix ans.

Le mois prochain (septembre), nous allons conclure un premier accord contenant des éléments plus concrets » de la lettre d’intention signée par l’opérateur des centrales nucléaires Engie et l’Etat belge, a annoncé mardi la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten à la Chambre. L’objectif est d’aboutir à une convention définitive avec l’opérateur d’ici la fin de l’année. « C’est une date butoir stricte, ambitieuse pour un défi du même niveau », a-t-elle commenté. L’accord sera ensuite soumis à la Commission européenne.

Avec le Premier ministre Alexander De Croo, elle était interrogée à la Chambre lors d’une commission extraordinaire conjointe Energie et Environnement. Cette séance visait à répondre aux questions des députés à propos des négociations entre le gouvernement fédéral et Engie concernant le redémarrage des réacteurs nucléaires de Tihange 3 et Doel 4 en novembre 2026 pour une durée de dix ans, soit une capacité de 2 GW. Hasard du calendrier, celle-ci se tient à la veille d’un Comité de concertation consacré aux prix de l’énergie.