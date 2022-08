Médias: Frédéric Herbays retrouve RTL Belgium

C’était la pièce manquante du puzzle de la nouvelle organisation de RTL Belgium présentée lundi. Un visage et un nom bien connu des auditeurs de Bel RTL, celui de Frédéric Herbays, nouveau directeur des radios, « media radio director » selon le communiqué, de RTL Belgium. « Frédéric Herbays connait bien la maison RTL où il a travaillé durant 24 ans (sur Bel RTL et en télévision) avant de rejoindre en 2016 NGroup dont il a contribué au développement et au succès de Nostalgie en tant que Brand manager et directeur des programmes ».

Ce lundi, il y présentait encore les grilles de rentrée de la radio leader en Fédération Wallonie-Bruxelles, pas peu fier d’avoir contribué à maintenir Nostalgie à cette place ces quatre dernières années.