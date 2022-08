«La dégustation»: un petit vin de table

D’Ivan Calbérac, avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra, 82 mn.

Après L’étudiante et monsieur Henri et Venise n’est pas en Italie, Ivan Calbérac adapte pour la troisième fois une de ses pièces de théâtre au cinéma, La dégustation, Molière 2019 de la meilleure comédie. Il s’agit de la rencontre chaotique de deux cabossés de la vie sur fond de dégustation de grands crus : lui (Bernard Campan), propriétaire d’une petite cave à vins au bord de la faillite, a perdu son jeune fils dans un accident de voiture il y a quinze ans et son couple a volé en éclats ; elle (Isabelle Carré), engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, a choisi la PMA pour avoir un enfant.