Les moments forts de la photo de presse avec Iconic

L’exposition temporaire spécialement conçue par le Parlement européen valorise une série de clichés récompensés par le prix World Press Photo of the Year dans le nouveau Hub de l’esplanade Solidarność.

L’exposition se cache derrière les baies vitrées du nouvel Info Hub du Parlement européen sur l’esplanade de la gare de Bruxelles-Luxembourg à Ixelles. Aux abords intimidants, l’exposition est librement accessible. On y découvre des clichés parmi les plus marquants de l’histoire depuis 1955 jusqu’en 2021. L’exposition célèbre l’utilisation du médium de la photo qui a fait émerger une nouvelle façon d’informer avec le photojournalisme. Parallèlement, l’exposition invite à s’interroger sur des questions de sociétés que sont l’accès à l’information et la liberté de presse. La petite mais percutante exposition sera complétée par une série d’activités à la mi-septembre. Au programme des rencontres des lauréats du World Press Photo of the Year (WPP) mais aussi des débats sur les questions d’éducation aux médias et à la désinformation, la sécurité des journalistes ou encore les ingrédients qui font d’un cliché, une icône.