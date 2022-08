«Avec amour et acharnement»: une passion ardente

De Claire Denis, avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin, 116 mn.

On pourrait au départ croire à une « simple » histoire d’amour lorsqu’on rencontre Sara (Juliette Binoche) et Jean (Vincent Lindon) qui se baignent paisiblement et qui s’embrassent amoureusement… Mais au retour de ces vacances idylliques, ce bel équilibre est rompu lorsque Sara aperçoit par hasard François (Grégoire Colin), ancien meilleur ami de Jean avec qui elle entretenait par le passé une relation amoureuse. Une rencontre qui la submerge et qui va tout remettre en doute chez elle. D’autant plus lorsque, pour la première fois depuis des années, François reprend contact avec Jean et lui propose de retravailler ensemble…