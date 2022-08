Vincent Lindon «Les films vous changent, même si on ne s’en rend pas compte directement»

Cannes, Venise, San Sebastian, New York, Madrid, Londres, Berlin : ces derniers mois, Vincent Lindon était de tous les grands rendez-vous cinéma ou presque. Que ce soit pour présenter des films, avec Stéphane Brizé, Claire Denis ou Thierry de Peretti, ou être président du jury. Le tout en enchaînant les tournages. Mais cette abondance semble le réjouir. « Je suis fatigué mais c’est génial de pouvoir faire ces différents festivals », nous confiait-il ainsi en février dernier à Berlin, où il présentait Avec amour et acharnement de Claire Denis avec Juliette Binoche. « Ça me permet de parler à d’autres journalistes, venant du Pérou, de Belgique, d’Angleterre, alors que les journalistes français me connaissent par cœur. Ça me donne un autre regard sur les choses que je fais. Certaines choses sont vues sous un angle différent, même s’il y a évidemment des concepts universels. »