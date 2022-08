Claire Denis à propos de «Avec amour et acharnement»: «Les relations passionnées mènent à des extrêmes»

Dans ce film, Ours d’argent à la Berlinale, Claire Denis réunit Vincent Lindon et Juliette Binoche pour la première fois à l’écran. Et les emmène dans un triangle amoureux d’une passion brûlante.

Claire est géniale. Elle est là, avec nous. C’est une machine de guerre, une femme increvable qui a une énergie féroce et phénoménale. » Lorsque Vincent Lindon évoque Claire Denis, on sent une pointe d’admiration. Une complicité. De celle qui permet de trouver une vraie profondeur à l’écran. La réalisatrice française, qui travailla avec Jacques Rivette et Jim Jarmusch avant de se lancer dans la réalisation avec Chocolat en 1988, est aussi amoureuse de ses acteurs, qu’elle retrouve d’ailleurs régulièrement. C’est le cas dans Avec amour et acharnement, adapté d’un roman de Christine Angot. Au casting : Juliette Binoche et Vincent Lindon, avec qui Claire Denis tourne depuis la troisième fois mais qu’elle réunit pour la première fois à l’écran. Grégoire Colin aussi, qui apparaît dans neuf de ses films. Ensemble, ils dessinent l’histoire d’un amour passionnel.