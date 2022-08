L’entraîneur de la recordwoman de l’heptathlon l’affirme: «Je pense que Nafi Thiam peut battre le record du monde»

Le coach américain Bob Kersee s’est exprimé au sujet de la récente championne du monde et d’Europe. Selon lui, Nafi Thiam pourrait dépasser les 7.291 points de son épouse et ancienne élève, Jackie Joyner-Kersee.

Durant sa carrière, Kersee a entraîné de nombreux talents dont Gail Devers, Florence Griffith Joyner ou encore Allyson Felix. « Je ne peux pas dire de quelle prestation je suis le plus fier. Ce serait comme demander lequel de mes enfants j’aime le plus. » L’Américain est désormais l’entraîneur de Syndey McLaughlin, détentrice du record du monde du 400m haies. « J’ai tout de suite vu du talent chez elle. J’ai rapidement su qu’elle serait une des plus rapides de l’histoire. »