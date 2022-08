Podcast – Legoland arrive à Charleroi, 6 ans après le difficile départ de Caterpillar

Des monuments wallons miniatures construits en Lego vont se dresser à la place des bulldozers Caterpillar, sur l’ancien site de l’usine à Charleroi qui a fermé il y a six ans. Le site de près de 100 hectares va accueillir le parc d’attractions Legoland. C’est le deuxième plus gros investissement en Wallonie sur les dix dernières années. Le projet devrait générer au moins 1.000 emplois. Stéphane Vande Velde suit le dossier et nous explique ses enjeux.

