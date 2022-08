Karel Geraerts sur la fin de mercato de l’Union: «Je pense que personne ne va partir»

De quoi aborder ce déplacement au Bosuil de manière sereine, trois jours après la victoire face au voisin anderlechtois. « Le métro a été la récupération. Car mes joueurs ont beaucoup donné dimanche. Et ce mercredi, il s’agira à nouveau d’un grand match face à une équipe qui sort d’un quinze sur quinze. »

À l’aube de ce déplacement à l’Antwerp, le mercato est dans toutes les têtes. Jusqu’à sa fermeture au soir du 6 septembre, les fans saint-gillois vont trembler. Mais visiblement pas Karel Geraerts. « Je pense que personne ne va partir », déclare le coach. « Je suis persuadé que notre mercato est terminé. Bien évidemment, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Mais normalement, tout sera ok. »

Après quoi, l’Union continuera à enchaîner car il lui restera cinq rencontres à disputer en deux semaines et demie. « Mais j’attends plutôt avec impatience cet enchaînement de matches, car cela signifie qu’on va pouvoir jouer dans des compétitions différentes. Ce qui sera une superbe expérience pour le club. Et puis, mes joueurs sont pros et doivent prendre soin de leur corps. Ils doivent faire des sacrifices pour bien récupérer. »