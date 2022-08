L’Ukraine va demander l’inscription d’Odessa au patrimoine mondial de l’Unesco

Le ministre de la Culture et de l’Information ukrainien, Oleksandre Tkachenko, a été reçu mardi par la directrice générale de l’Unesco Audrey Azoulay au siège de l’organisation à Paris, et a annoncé que l’Ukraine va demander l’inscription du centre historique d’Odessa « reconnu et classé nationalement ».

La ville portuaire de la mer Noire, célèbre notamment pour ses escaliers monumentaux, est un point stratégique dans le conflit et elle a été bombardée plusieurs fois par les forces russes. « Le 24 juillet 2022, une partie de la grande verrière et des fenêtres du musée des Beaux-arts, inauguré en 1899, ont été détruites », a souligné dans le communiqué transmis à l’AFP l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).