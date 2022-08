Une rentrée en pointillé

Il y a des rentrées où tout semble simple, clair, indiscutable. Et puis il y a celles où les choses paraissent plus floues comme en cette fin de mois d’août où les questions sur l’avenir s’amoncellent. Économie, climat, santé, politique internationale, société… les certitudes ont volé en éclats et chacun tente de trouver sa voie. C’est le cas aussi du côté des artistes qui, après deux années où beaucoup ont vu s’effondrer leurs projets, repartent de l’avant et portent un regard différent sur le monde. Ce regard, on le retrouve dans le nouvel album de Pomme qui, sans avoir l’air d’y toucher, s’impose de plus en plus comme une grande de la chanson française. On le retrouve aussi chez Dominik Moll qui, avec La nuit du 12, livre un film policier mettant en évidence l’humanité, les doutes, les angoisses de ses personnages. On le retrouve enfin chez Philippe Jaroussky, le contre-ténor français qui se lance dans une carrière de chef d’orchestre où il trouve son plein épanouissement. Autant de voies à explorer pour trouver son chemin…