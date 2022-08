US Open: un contre-pied signé Serena Williams

Sacrée Serena Williams ! Tout New York était à ses pieds, lundi soir, pour lui dire « au revoir et merci pour tout ». Et voilà qu’au lieu d’une dernière danse d’adieu, elle s’est offert, via un double 6-3 plus abouti qu’on ne pouvait l’imaginer face à la Monténégrine Danka Kovinic (80e), une bagarre du « On ne sait jamais » contre l’actuelle numéro 2 mondiale, l’Estonienne Anett Kontaveit, ce mercredi soir.