Sven Vanthourenhout justifie sa sélection pour les Mondiaux: «Wout van Aert et Remco Evenepoel sont deux leaders compatibles»

Le coach belge Sven Vanthourenhout a construit sa sélection pour les Mondiaux australiens autour de ses deux tauliers Wout van Aert et Remco Evenepoel, qui partiront sur un pied d’égalité d’ici trois grosses semaines à Wollongong où la Belgique a deux fameuses cartes à jouer.

Deux leaders sur un strict pied d’égalité et six équipiers pour les entourer au mieux jusqu’à l’arc-en-ciel de Wollongong, voilà le plan de bataille établi par le sélectionneur belge Sven Vanthourenhout avant le grand rendez-vous des Mondiaux australiens (du 18 au 25 septembre). « Nous avons construit l’équipe en fonction de Wout van Aert et Remco Evenepoel », a-t-il exposé, ce mardi dans les locaux de la fédération nationale à Tubize, en dévoilant les noms d’une armada belge parmi les sélections favorites sur un circuit qui s’annonce pour puncheur-chasseur de classiques, avec les Pays-Bas de Mathieu van der Poel ou la France de Julian Alaphilippe, par exemple.