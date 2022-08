Et si l’Union Saint-Gilloise était aussi forte que l’an dernier…

Trois jours après avoir battu Anderlecht, les Saint-Gillois peuvent frapper un nouveau grand coup à l’Antwerp. L’occasion pour cette USG « new look » de confirmer son bon début de saison. Et au passage, de démontrer qu’elle n’est -peut-être- pas moins forte que l’année passée.

L’été 2022 laissait craindre le pire pour l’Union. Rapidement « orpheline » de son coach à succès Felice Mazzù, elle avait également perdu trois joueurs phares : son meilleur buteur Deniz Undav, son régulateur du milieu de terrain Casper Nielsen et son insaisissable ailier Kaoru Mitoma. Nombre d’observateurs se demandaient alors logiquement comment le matricule 10 allait se remettre de cette vague de départs. Et surtout, comment il allait gérer cette saison de la confirmation.

Petit à petit, et après sept rencontres officielles (cinq en championnat et deux en coupe d’Europe), les premiers signaux tombent. Et ils sont plutôt positifs. Cette « nouvelle » Union emmenée par Karel Geraerts semble très costaude. Et si, au final, elle l’était tout autant que l’année dernière ? Une réponse plus claire pourra être délivrée après le déplacement de ce mercredi soir à l’Antwerp. Le Great Old ayant remporté ses cinq premières rencontres…