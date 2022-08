Irak: l’insaisissable et indispensable Moqtada al-Sadr derrière la révolte sanglante de Bagdad

Le dirigeant et religieux chiite al-Sadr est au cœur d’une révolte qui a pris un tour sanglant lundi à Bagdad. Ce personnage, issu d’une longue lignée chiite, est devenu incontournable en 20 ans… et vient pourtant d’annoncer quitter la politique.

Le calme après la tempête. Lundi, en plein cœur de la plus grande ville d’Irak, des obus de mortiers ont été tirés. Sept. Qui sont tombés dans la Zone verte, ce fameux quartier de Bagdad où s’alignent les grandes institutions internationales et irakiennes. Et l’homme qui est derrière la foule des manifestants a un quartier à son nom à quelques kilomètres de là, Sadr City.

Mardi, doucement, les partisans de Moqtada al-Sadr ont quitté la Zone verte après des affrontements qui ont fait 30 morts en 24 heures dans leurs rangs. A l’appel de leur champion, ils ont déposé les armes alors qu’ils avaient envahi le siège du gouvernement la veille.