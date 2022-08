«60 millions pour le flop de Chelsea»: Kevin De Bruyne se moque de la Une d’un journal anglais après son arrivée à Manchester City (photo)

Ce mardi cela fait exactement sept ans que Kevin De Bruyne est arrivée à Manchester City en provenance de Wolfsburg. Un transfert qui avait beaucoup fait parler à l’épouque vu la somme déboursée par les Mancuniens. Et le journal anglais « Mirror Sport » ne s’était pas fait prier pour souligner que les Citizens avaient débourser un beau paquet de livres pour s’octroyer les services « du flop de Chelsea ». De Bruyne n’a pas manqué de le rappeler au journal britannique, avec une publication sur ses différents réseaux sociaux dans laquelle il se moque gentillement de la Une de l’époque.

Sept ans plus tard, le bilan du milieu de terrain belge à Manchester City est exceptionnel avec 312 matches disputés et 87 buts marqués. Il a également été élu deux fois meilleur joueur du championnat anglais. Cette saison, il ne déroge pas à la règle puisqu’il a déjà inscrit un but et délivré trois passes décisives.