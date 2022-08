UE: feu vert à une mission de formation de l’armée ukrainienne

Il faut créer les bases d’une armée qui doit se battre et devra se battre encore un certain temps. Nous serons plus efficaces si nous regroupons nos capacités. » Josep Borrell croit en la valeur ajoutée d’une action européenne de formation des troupes ukrainiennes. Le chef de la diplomatie de l’Union a lancé l’idée la semaine dernière et obtenu, ce mardi à Prague, un accord de principe des ministres de la Défense. « C’est un Conseil informel, qui ne prend pas de décision. Mais nous avons convenu de lancer le travail préparatoire », a encore expliqué l’Espagnol.