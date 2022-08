«À propos», le podcast du Soir du 31 août: Codeco, quelles mesures pour soulager la facture énergétique?

Publié le 31/08/2022

Un comité de concertation doit se réunir ce mercredi à 15h. Cette fois pas pour parler Covid et crise sanitaire, plutôt pour évoquer les prix de l’énergie et les finances des Belges. Le gouvernement fédéral et les entités fédérées doivent prendre des mesures pour contrer la hausse des prix, pour soulager le portefeuille des ménages. Chaque parti y va de sa proposition avec parfois des mesures plus à long qu’à court terme… Le détail des propositions sur la table du Codeco est à lire, dans nos éditions papier et numériques ; nous, on a demandé à Dominique Berns du service économie de revenir sur les mesures qui pourraient avoir un impact direct sur nos factures.

Des monuments wallons miniatures construits en Lego vont se dresser à la place des bulldozers Caterpillar, sur l’ancien site de l’usine à Charleroi qui a fermé il y a 6 ans.

Le site de près de 100 hectares va accueillir le parc d’attractions Legoland. C’est le 2e plus gros investissement en Wallonie sur les 10 dernières années. Le projet devrait générer au moins 1000 emplois. Stéphane Vandevelde suit le dossier. Il commence par nous rappeler le traumatisme qu’a été la fermeture de Caterpillar en 2016.

