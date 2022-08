Bob Kersee: «Oui, Thiam peut battre le record du monde»

Mentor de nombreuses stars américaines dont la plus récente, Sydney McLaughlin, vient de battre le record du monde du 400 mètres haies, l’entraîneur américain est de passage en Belgique pour accompagner son épouse Jackie Joyner-Kersee, qui intégrera ce mercredi le Hall of Fame du Memorial Van Damme. Rare dans les médias, il nous parle de son métier avec passion.

A parcourir son curriculum vitae, long comme un 800 mètres pour une heptathlonienne, on comprend vite que Bob Kersee (68 ans) est un véritable phénomène de l’athlétisme mondial, « l’un des meilleurs si pas le meilleur coach au monde dans notre sport », pour paraphraser Kim Gevaert, directrice du Memorial Van Damme, qui dirigera le meeting pour la première fois de sa carrière. Un homme de passion assez rare dans les médias mais qui continue, après des décennies de succès, à toujours viser et atteindre l’excellence, faisant fi des difficultés liées à la réinterprétation perpétuelle de son métier, à de nouvelles exigences techniques ou à la médiatisation plus grande des troubles mentaux des sportifs de très haut niveau. « Ils étaient déjà présents à mon époque », affirme-t-il. « Mais à ce moment-là, on n’en parlait pas parce que certains y voyaient un signe de faiblesse inacceptable ».