Climat : l’autre urgence absolue

Tous les médias sont d’accord sur un point : l’urgence absolue de la rentrée politique, c’est de répondre à la hausse vertigineuse des prix de l’énergie, qui met les ménages et les entreprises en grande difficulté et va provoquer des catastrophes en chaîne si rien n’est fait pour casser cette spirale. On doit donc se réjouir qu’un Codeco soit réuni ce mercredi sur ce sujet brûlant et que la Commission européenne s’en empare aussi.