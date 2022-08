La Mostra fête son 90e anniversaire

Nonante ans et toutes ses dents ! Alors que le plus vieux festival de cinéma du monde – qui célèbre sa 79e édition – passe un nouveau cap, il semble avoir pleinement retrouvé son glamour d’antan. Sa manière d’innover, de créer la rencontre autour du cinéma et de le mettre à l’honneur. Ces dernières années, la Mostra a en effet réaffirmé sa place centrale dans l’industrie cinématographique, attirant une grosse poignée des films les plus attendus de l’année. Au détriment peut-être de Cannes, qui attire désormais moins les stars hollywoodiennes, ou de Berlin qui se concentre sur le cinéma d’auteur.

1