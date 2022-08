Selon Frank Vandenbroucke, «les banques doivent aider les personnes qui ne peuvent plus payer les factures»

A l’approche du codeco de ce mercredi, les chefs de gouvernements et les ministres compétents précisent leurs exigences. Comme l’écrit Het Laaste Nieuws, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) a de côté, énuméré un certain nombre de revendications. Notamment, le fait que les banques « devraient aider les citoyens qui ne peuvent plus payer leurs factures . »

Le ministre veut accroître le rôle des banques. « Nous devons parler aux banques de ce qu’elles peuvent faire pour aider les personnes en difficulté financière », a-t-il déclaré.