Prolongation du nucléaire: de nouvelles microfissures dans la majorité

Les députés PS, Vooruit, Ecolo et MR s’inquiètent de la volonté gouvernementale de plafonner le coût de la gestion des déchets nucléaires à charge d’Engie. Ils craignent une facture « colossale » reportée sur les générations futures.

Reprise en fanfare des travaux parlementaires à la Chambre, ce mardi après-midi. Le Premier ministre Alexander De Croo (VLD) et la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten (Groen) étaient conviés par la commission Energie pour faire le point sur les négociations entre le gouvernement et Engie sur l’épineuse prolongation de Tihange 3 et Doel 4.

Pour rappel, l’Etat belge a signé, le 21 juillet dernier, une lettre d’intention non contraignante avec l’exploitant nucléaire pour fixer les grands principes de la prolongation. L’objectif est de conclure un accord définitif avant la fin de l’année. Cet accord comporte trois grands axes.

1. Engie s’engage à réaliser les travaux nécessaires pour que les deux unités soient opérationnelles dès novembre 2026, avant de repartir pour dix ans.