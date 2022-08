Un cactus géant, vieux de deux siècles, arraché par de fortes pluies en Arizona (photos)

Une photo accompagnant la publication montre le Saguaro, et ses multiples bras, couché au sol, son tronc arraché.

Le cactus Saguaro peut atteindre plus de 10 mètres et, gorgé d’eau, peser plus de deux tonnes. La plante, qui pousse entre les États-Unis et le Mexique, est devenue un symbole mythique de l’Ouest américain et particulièrement des paysages désertiques de l’Arizona.